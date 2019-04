Tendances Première : Transition - See U, un projet d’occupation temporaire des casernes -...

L’ancienne caserne Fritz Toussaint à Ixelles, utilisée à l’époque par la gendarmerie, accueille ce printemps 41 occupants temporaires en attendant le site définitif “Usquare.brussels”. Baptisé « See U », ce projet a pour but de dynamiser le complexe durant cette phase de transition. Les occupants temporaires ont été sélectionnés sur base de sept critères: durabilité, famille, alimentation, galerie, “lab”, communauté et “terrain de jeu”. Jonathan Ectors, chef de projet de See U est l’invité de Stéphanie Grosjean. https://www.see-u.brussels

Émission Tendances Première