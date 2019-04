Tendances Première : Transition - Prix Première Victor du Livre Jeunesse - 22/04/2019

En octobre 2018, la RTBF a décidé de créer un nouveau prix littéraire: le Prix Première du Livre Jeunesse. Afin d'incarner ce prix, elle a proposé d'y associer le Fonds Victor et de lancer ensemble le Prix Première Victor du Livre Jeunesse. Fin du mois d'avril 2019, le gagnant sera officiellement primé: l'occasion de faire la lumière sur ce prix et sur leurs représentants. Avec Déborah Danblon, Francis Van de Woestyne et Laurent Dehossay.

Émission Tendances Première