Tendances Première : TRANSITION - RESIDENCES - 18/04/2019

RESIDENCES ART est un projet bruxellois d'espace d’art total dont l’objectif est de promouvoir les artistes et les valeurs d'une jeunesse expressive, engagée et multi-culturelle. Ce lieu en réflexion devra réunir les créations artistiques, la culture et la cuisine. A cet effet, Résidences intervient sur 3 niveaux : L'accessibilité à la culture et l'éducation : grâce à l'organisation d’événements autour de thèmes pluriels, d’activités ludiques et pédagogiques pour un public multiculturel. L’aide aux jeunes artistes, en développant leurs réseaux, les aidant à prendre confiance en eux : Résidences les mettra en connexion avec des d’autres professionnels comme avec le grand public et les médias, avec des occasions de partenariats futurs. La finalité de Résidences est un lieu physique, un espace convivial axé sur la découverte où les univers des artistes exposés seront mis à l’honneur dans un endroit atypique et plein de surprises. Créations, Culture, Solidarité, Opportunités, Rencontres, Découvertes, sont les valeurs que Résidences veut partager avec vous. Invitée : Audrey Kauer Elegbede, RESIDENCES ART.

Émission Tendances Première