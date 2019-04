Tendances Première : Transition - Comment passer de l'adolescence à l'âge adulte ? - 16/04/2019

Comment passer de l'adolescence à l'âge adulte ? L'Ecole Aurore propose depuis plusieurs années des stages de courte et de moyenne durée à de jeunes adultes en devenir par le biais de la philosophie, du sport, de l'art et de bien d'autres ateliers dont le but est de découvrir ou de redécouvrir le sens de notre vie. Dans notre société, depuis quelques siècles déjà, les initiations ont disparu. De nombreux adultes demeurent longtemps des « grands ados », incapables d’assumer pleinement leurs responsabilités, de penser librement par eux-mêmes, d’aimer pleinement, de s’apprécier à leur juste valeur et d’honorer à leur façon ce qui les transcende. Etienne van der Belen, comédien et pédagogue.

