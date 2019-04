Tendances Première : Transition - Api Flora - 15/04/2019

Récemment, la presse a révélé la disparition massive et accélérée de nos insectes. Parmi les causes citées: les pesticides, la fragmentation des habitats et l'urbanisation croissante. ApiFlora est une jeune entreprise belge qui a pour objectif de revaloriser notre flore indigène. De nombreuses plantes sauvages peuvent parfaitement être intégrées dans nos jardins et espaces verts car elles sont belles, n'ont pas besoin de produits phytosanitaires, favorisent nos pollinisateurs et nous permet de nous reconnecter à une nature oubliée et surtout bienfaisante pour notre alimentation et notre santé en général. Avec Séverine d'Ans, porteuse du projet.

Émission Tendances Première