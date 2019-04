Tendances Première : Transition - La Consoude - 12/04/2019

La Consoude est un laboratoire d'initiatives citoyennes installé dans un ancien couvent situé à Charleroi Nord. Elle mène ses actions dans le respect des valeurs suivantes : la redynamisation urbaine, le socioculturel et l’artistique, les pratiques sportives et paramédicales, la promotion des circuits courts, l'inclusion sociale et la sensibilisation à l’environnement. Espace de partage, d'échange d'idées et de compétences, La Consoude est avant tout un lieu d'expérimentation portant sur les alternatives du bien vivre ensemble.

Émission Tendances Première