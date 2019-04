Jardins d’Arthey vous accueillent pour le Festival des Plantes Comestibles. Il s’agit d’un événement convivial et festif ayant pour but de favoriser l’échange et la découverte de connaissances pratiques sur les plantes comestibles de nos contrées. Il s’adresse à un public aussi large que possible au travers d’une fourchette d’activités variées. À RHISNES (près de Namur), les 27 et 28 avril 2019.

Émission Tendances Première