Tendances Première : Transition - L'Atelier Crahay - 10/04/2019

Après plusieurs années dans les assurances, Clarisse Crahay a décidé de faire de sa passion un métier en créant l'atelier Crahay qui conçoit châles et foulards pour petits et grands, mais aussi des nœuds papillon et des boléros. Tout est réalisé à la main par la créatrice ou par un atelier protégé liégeois quand elle est débordée. Des pièces pleine d'âme et de fantaisie à découvrir ici: www.ateliercrahay.be Avec Anne Sophie Dekeyser.

Émission Tendances Première