C’est le retour du printemps, la Friche Boch ouvre ses portes ! Habitats légers, alimentation durable et locale, construction DIY et écologique, recyclage et récupération de matériaux, plantation de houblon,… Depuis quelques mois, 8 projets citoyens inventent une autre façon de fabriquer la Ville à La Louvière. Avec Elise Broes et Stephanie Grojean.

Émission Tendances Première