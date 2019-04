Tendances Première : Transition - Le seul café poussette bruxellois, le haricot magique -...

L'histoire de Rachida est celle de nombreux parents aujourd'hui : face à la difficulté de concilier vie professionnelle et vie privée dans un monde qui tolère difficilement la fatigue et les aléas de la vie, et la quête de sens qui en découle, elle a décidé de reprendre le seul café poussette bruxellois, le haricot magique. Malgré ses nombreux adeptes, il avait fermé en juillet dernier pour des raisons financières. C'est pourquoi la jeune maman élabore depuis des mois un plan viable ainsi qu'un crowdfunding : https://fr.ulule.com/poussette-haricot-magique Avec Anne Sophie Dekeyser.

