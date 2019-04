Greenzy est un composteur d’intérieur “Green” et “Easy”. Il assure l’obtention rapide d’un compost de qualité. Cela se fait via une application qui informe les utilisateurs sur la manière d’améliorer leur compost. C’est une initiative belge et féminine. On en parle avec Adélaïde Biebuyck, l’une des créatrices.

Émission Tendances Première