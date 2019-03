Tendances Première : Transition - Le film plastique - 28/03/2019

Le film plastique fait partie des pires matériaux en termes de traitement de déchets. Il est impossible à recycler et termine sa course dans les décharges, canaux ou océans avec les conséquences désastreuses que l’on connait sur l’environnement. Tipa, une entreprise israélienne développe depuis quelques années un film plastique compostable pour lutter contre ce fléau. Un film qui n’est pas parfait écologiquement parlant mais qui permet de répondre aux contraintes des fabricants alimentaires tout en proposant une solution moins néfaste pour l’environnement. En Belgique, Romane s’est lancée dans la commercialisation de bee’s wraps. Une solution d’emballage ‘Zéro déchet’ à base de tissus et de cire d’abeilles.

Émission Tendances Première