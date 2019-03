Tendances Première : Transition - Voisins solidaires - 26/03/2019

La Ligue des familles et Convivial ont mis sur pied le projet "Voisins Solidaires". Il permet de tisser des liens entre des familles bruxelloises et des réfugiés résidant dans leur voisinage. 75 ménages se sont déjà engagés dans l’aventure et le projet entre désormais dans une nouvelle phase Avec Lionel Defraigne, responsable du service sensibilisation de Convivial et Cécile Michel de La Ligue des familles

Émission Tendances Première