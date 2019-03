Tendances Première : Transition - Le Manta - 25/03/2019

Le Manta Yvan Bourgnon, skipper franco-suisse, a mis au point un quadrimaran qui doit partir à l’assaut des déchets plastiques dans les océans. Celui-ci fera 70 mètres de long, 49 mètres de large et 61 mètres de haut (soit onze de plus que l'Arc de Triomphe). Il embarquera une petite usine pour collecter, trier, compacter et stocker les déchets. Trois tapis roulants géants permettront de ramasser les objets polluants. Le Manta pourra alors stocker 250 tonnes de déchets avant de revenir au port et décharger sa moisson aux usines de recyclages.

Émission Tendances Première