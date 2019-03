Tendances Première : Transition - Singa - 22/03/2019

En 2016 à Bruxelles, un groupe de citoyens a pris conscience de la difficulté, pour les nouveaux arrivants, de rencontrer des habitants de la ville d'accueil et de participer de manière active à la vie citoyenne en Belgique. Or, les contacts sociaux influencent considérablement l'apprentissage et la pratique d'une langue nationale, la connaissance de son nouvel environnement culturel et géographique ainsi que les opportunités de travail, de logement et loisirs. SINGA propose de créer des espaces de rencontre, d'échange et de collaboration entre nouveaux arrivants et locaux. On en parle avec Chloé Overlau, coordinatrice.

Émission Tendances Première