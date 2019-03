Tendances Première : Transition - Bowery Farming et Urban Harvest - 21/03/2019

Vu d'ailleurs En 2050, la population mondiale devrait s’élever à près de 10 milliards d’habitants dont 70% vivraient en ville. La population urbaine augmentera considérablement et les bouches à nourrir aussi. L’agriculture verticale en milieu urbain peut apporter certaines réponses et elle connaît d’ailleurs un véritable essor dans les grandes villes, depuis quelques années. Agricool, une ferme urbaine française produit des fraises, toute l'année, depuis trois ans maintenant avec 90% moins d'eau, zéro pesticides et de façon locale. Vu d'ici En Belgique aussi, les fermes urbaines se développent. Urban Harvest, installée à Bruxelles, produit notamment des aromates. Alexandre Van Deun, co-fondateur viendra nous en parler.

Émission Tendances Première