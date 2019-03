Tendances Première : Transition - GASAP dans les écoles ! - 15/03/2019

Sachant l’importance d’informer les couches les plus jeunes de la population sur une alimentation saine et équilibrée, un nouveau projet est né, avec l’aide de Bruxelles Environnement : la création de GASAP dans les écoles maternelles et primaires bruxelloises (Gasap’Ecole), ce qui permettra d’élargir l’offre de GASAP à Bruxelles en les rendant plus accessibles aux familles Gasap Ecoles. On en parle avec Laurence Lewalle, responsable du projet.

Émission Tendances Première