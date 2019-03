Tendances Première : Transition - Sun Trip et le Festival "En roue libre" - 14/03/2019

Vu d’ailleurs On vous emmène sur les routes de la soie à bord de vélos solaires ! on parlera du Sun Trip, une course qui a relié Lyon à Canton en Chine, 12000km parcourus par des participants ayant construit leur propre vélo équipé d’un moteur propulsé à l’énergie solaire. Le gagnant de cette édition 2018 est un architecte belge passionné de mobilité durable, Raf Van Hulle. Vu d’ici Des vacances à vélo… vous y avez peut-être déjà pensé sans pour autant oser franchir le pas et concrétiser le projet. Le festival « En roue libre » qui aura lieu la semaine prochaine, du 21 au 23 mars, à Watermael-Boitsfort est là pour ça. Avec nous, en studio, Claire Poinas, cycliste convaincue et qui fait partie des organisateurs du festival.

