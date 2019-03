Tendances Première: Transition - Bulle Asbl - 12/03/2019

Grâce à Bulle, un service de laverie mobile lancé par huit jeunes Bruxellois, les plus de 3.000 personnes sans-abri recensés dans la capitale de l’Europe ont désormais la possibilité de faire laver et sécher leur linge gratuitement. Actuellement Bulle en est à plus de 6 tonnes de vêtements lavés. On en parle avec Rafaele Dumas et Norma Douchamps (www.facebook.com/Bulleasbl )

Émission Tendances Première