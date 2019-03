Tendances Première : Transition - Salon Ardenne en Transition 2019 - 13/03/2019

Le Salon Ardenne en Transition aura lieu ce dimanche 17 mars avec pour axe transversal les territoires. Un choix pluriel qui invite à découvrir l'immense champ de possibles et le grand dynamisme de la région face au mouvement de transition qu'opère notre société aujourd'hui. L'occasion de s'inspirer et de s'instruire par des activités, des conférences, des tables rondes et des rencontres http://ardennetransition.be

Émission Tendances Première