Tendances Première : Transition - Les pouponnières - 07/03/2019

Elle porte le nom de «Service d’accueil et de protection de la petite enfance» (SASPE), mais tout le monde l’appelle «pouponnière», comme au bon vieux temps. Ceux qui y vivent et y travaillent s’appellent en criant dans la cage d’escalier, le plancher grince, la parole est vraie, la fatigue et l’amour palpables. Avec Camille Crucifix.

Émission Tendances Première