Tendances Première : Transition - Big et Mini Big - 06/03/2019

Le niveau de lecture des jeunes francophones de Belgique a régressé ? Qu'à cela ne tienne ! Après avoir mis des milliers de jeunes à la lecture avec Léa Olivier, concept importé du Québec, Kennes persiste et signe avec les collections Big et Mini Big : de vrais romans comme les grands mais adaptés au niveau du contenu et de la forme. Ces collections ont démarré il y a 3 ans seulement au Québec et y représente aujourd’hui 25% des ventes de livres jeunesse. On en parles avec Dimitri Kennes, Marilou Addison et Geneviève Guilbault.

Émission Tendances Première