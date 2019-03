Tendances Première : Transition - Ici Mimouna - 04/03/2019

En février 2014, nous célébrions le 50ème anniversaire de la signature des accords belgo-marocains concernant l’appel à la main d’œuvre … masculine surtout! Et les femmes marocaines dans tout ça? Sous la forme d’un seule-en-scène drôle et émouvant, jouant tour à tour le théâtre d’une vie et les chansons d’une époque, Farida Zouj présente « Ici Mimouna » pour prêter sa voix au point de vue des femmes qu’elle rencontre au cours de sa propre trajectoire ainsi qu’au sein des associations d’éducation permanente et d’alphabétisation. A découvrir pour mieux comprendre les autres…

Émission Tendances Première