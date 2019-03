Tendances Première : Transition - Le roller derby - 01/03/2019

Roller Derby. Institué dans les années 30 aux États-Unis, le Roller Derby connaît son heure de gloire entre les années 50 et 70. À cette époque, le sport est même diffusé en télévision. Aujourd’hui il revient en force et connait un succès croissant en Belgique en mode "self empowerment" très appréciée de la gent féminine. On en parle avec Nathalie Onadu, joueuse et coach.

