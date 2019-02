Tendances Première : Transition - L'arbre à savon - 27/02/2019

L'arbre à savon a démarré comme un loisir liant Valérie Tubé à sa sœur. Petit à petit, elle est parvenue à transmettre son plaisir de créer et sa conscientisation au zéro déchet à d'autres, jusqu'à être confrontée à la nécessité d'y investir plus de temps, nécessitant sa démission à 40 ans passé d'une position confortable en entreprise. Un pari réussi et mérité à découvrir ici: https://www.larbreasavon.be/ Avec Anne Sophie Dekeyser.

Émission Tendances Première