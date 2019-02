Tendances Première : Transition - A Coeur Space - 25/02/2019

A Cœur Space a pour but, la revalorisation, la transmission, ainsi que le partage, par l'écoconception ou l'art de faire d'un déchet une plus-value. Notre démarche est avant tout un engagement environnemental avec une vitrine sur le possible. De l'éco-conception à la permaculture, les projets d'À Coeur Space n'ont de limites que celles de ses participants. On en parle avec Cédric Noël, éco concepteur

Émission Tendances Première