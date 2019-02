Tendances Première : TRANSITION - Modeste et Marie : le textile vers le zéro déchet - 20/02/2019

Marie Poellaer a étudié la restauration de peinture et travaillé dans le domaine pendant plus de 10 ans. Après un burn out, elle décide d'arrêter totalement son activité pour se consacrer à sa passion : la couture. 1 an plus tard, la marque Modeste et Marie, du 100% Made in Belgium, est née : elle propose des essuie-tout, serviettes hygiéniques, petits paniers ou cotons démaquillants dans des tons et tissus colorés et variés, parce que le zéro déchets peut aussi être attrayant. Présentation avec Anne Sophie Dekeyser. Plus d'infos: https://www.facebook.com/pg/Modestemarie.be/about/?ref=page_internal.

Émission Tendances Première