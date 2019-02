Tendances Première : TRANSITION - Le label Rec’Up - 19/02/2019

Le label Rec’Up garantit la qualité des produits et services proposés par les entreprises d’économie sociale actives dans la collecte, le tri, la réutilisation, la valorisation et le recyclage de biens. Les entreprises labellisées Rec'Up s’inscrivent dans une démarche globale d'amélioration continue, à la fois économique, environnementale et sociale. Avec Arabelle Rasse chargée de communication du label Rec-up et Yves Merlabach qui nous parle de l’Envol qui vient d’obtenir le label. Cette ASBL, active sur le terrain social de Soignies, Ecaussinnes et environs depuis des années, s’est résolument engagée professionnellement dans une démarche de récupération et de réemploi.

Émission Tendances Première