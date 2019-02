Tendances Première : Transition - Rétro futur, une contre histoire des innovations énergétiques...

Rétro futur, une contre histoire des innovations énergétiques. Dans la course folle vers le progrès, il faut savoir s’inspirer des inventions du passé pour résoudre les problèmes énergétiques de demain. C’est ce postulat que défend l’ouvrage collectif « Rétrofutur ». On en parle avec Cédric Carles Designer franco-suisse vivant entre Paris et Lausanne, spécialisé dans le développement durable et l’écoconception.

Émission Tendances Première