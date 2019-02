Tendances Première : TRANSITION - Teaside - 14/02/2019

Teaside, le thé du bon côté. Tombée par hasard dans la liqueur magique lors d’un séjour au Québec il y a un peu plus de dix ans, Nathalie Masset voue depuis lors une véritable passion pour la petite feuille verte. Une restructuration dans son service communication d’une grande entreprise audiovisuelle la pousse à transformer son hobby en activité principale, en devenant sommelier de thé et en créant sa petite entreprise Teaside. Aujourd’hui elle aide les restaurateurs à établir une carte des thés adaptée à leur clientèle, organise des bars à thé, propose la confection de thés sur mesure, des conférences, dégustations, workshop, et beaucoup d'autres choses encore ! Le thé au fil des jours (Genèse Editions), est un agenda intemporel : Histoire du thé, légendes, recettes de cuisine et citations ponctuent le contenu de cet ouvrage richement illustré de photos tirées de la collection personnelle de l'auteure ainsi que de celle du Musée royal de Mariemont. Il sera en dédicace le dimanche après-midi au stand Interforum à la Foire du Livre. https://www.teaside.be

Émission Tendances Première