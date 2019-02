Tendances Première : Transition - Vu d'ici, vu d'ailleurs: les justiciers pour le climat -...

Xiuhtezcatl Martinez est un américain de 18 ans, activiste environnemental depuis l’âge de 6 ans. Il est à la tête d’une organisation mondiale de protection de l’environnement Earth Guardian. Très médiatisé, il a fait de nombreuses apparitions dans des émissions télévisées suite à deux plaintes déposées avec d’autres jeunes, contre le gouvernement fédéral et contre la société de gestion du gaz et du pétrole dans le Colorado. Aujourd’hui, il continue à faire passer ses messages à travers le hip hop. Chez nous, Félicien Bogaerts, la petite vingtaine, a eu un parcours inverse… il a commencé par la musique en devenant le plus jeune animateur de classic 21, à 16 ans. Aujourd’hui, il fait partie des visages les plus médiatisés de la lutte pour une justice climatique. Il est à la tête de la page facebook « le biais vert » sur laquelle il publie de nombreuses videos, il présente le J-Terre et c’est lui qui a eu l’idée de cette capsule vidéo mêlant de nombreuses personnalités belges pour inciter à participer à la marche pour le climat de fin novembre à Bruxelles. Il ne s’arrête jamais !

Émission Tendances Première