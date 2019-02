Tendances Première : Transition - Les capsules de café Cap éco - 06/02/2019

Les capsules de café ont véritablement révolutionné nos modes de consommation à un niveau planétaire avec un coût environnemental colossal. Les jeunes Leopold Draguez de Hault et Pierre Delatte du Lycée Berlaymont de Waterloo, avec d'autres congénères, ont décidé de lancer une mini entreprise proposant des capsules de café bio, biodégradables, et remplies par une entreprise de travail adapté. Une réussite puisque Cap éco vient de relancer la production pour 2 types de capsules sur les 3 actuellement proposées. Plus d’infos : https://www.facebook.com/Cap-%C3%89co-1982242938737038

Émission Tendances Première