Tendances Première : Transition - Gaspillage alimentaire et GRAAPZ - 31/01/2019

Vu d’ailleurs : Le gaspillage alimentaire dans les cuisines de collectivités et les idées assez simples d’un collège français (collège max jacob à Saint Jean de la Ruelle, dans le Loiret). Ils ont divisé par trois le poids des déchets alimentaires et c’est notamment grâce au travail de Ludovic, le chef de cuisine. Les élèves ont également accès à une table de troc sur laquelle ils déposent les aliments auxquels ils n’auraient pas touché, afin que d’autres se servent, plutôt que de jeter. Vu d’ici : Le gaspillage alimentaire touche évidemment aussi la grande distribution, tout comme les magasins de proximité. Un constat qui a donné envie à deux jeunes français de lancer GRAAPZ, un panier de fruits et légumes de 3kg au prix de 5euros. Ce sont des invendus, qui généralement finissent leur course à la poubelle ! On choisit un commerçant près de chez soi et on va y rechercher son panier chaque semaine. Ils viennent de s’implanter en Belgique et sont en train d’étendre leur offre. Avec nous en studio, Elsa Cuny, chargée du développement en Belgique et Florence Durillon, co-fondatrice de ces paniers anti-gaspi.

Émission Tendances Première