Tendances Première : Transition - Les bougies Mood Brussels - 30/01/2019

A* Suivant l'adage consacré "on n'est jamais mieux servi que par soi-même", Pamela décide, il y a un peu plus d'un an, de créer ses propres bougies parfumées pour retrouver les odeurs magiques de son enfance et de ses voyages, et en maîtriser les ingrédients. D'essais en défis passionnés, les bougies parfumées Mood Brussels sont nées, dépassant largement l'entourage proche,et les les objectifs initiaux de la créatrice. Et pour cause, les bougies possèdent cette âme vraie émanant du hand-made, du respect des ingrédients, en ce compris les contenants, qui peuvent être rapportés pour récupération. Plus d'infos: https://www.mood-brussels.com/a-propos-1

