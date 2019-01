Tendances Première : Transition - GACoeur de l'Ourthe - 28/01/2019

Le GACoeur de l'Ourthe est un Groupement d'Achat Commun mis en place par des citoyens des 3 communes soucieux d'une alimentation saine et durable et cherchant une alternative aux supermarchés, et soutenu par l'ADL. Le GAC compte une quarantaine de familles qui commandent régulièrement des produits en provenance directe des producteurs de la région. Avec Catherine Desert.

Émission Tendances Première