Tendances Première : Transition - HOME for LESS - 25/01/2019

Entend lutter efficacement contre l’exclusion au logement par la construction de modules de logements démontables placés de manière temporaire dans des bâtiments laissés vides en Region de Bruxelles Capitale. On en parle avec Ariane Dierickx, directrice générale de L’Ilot et Apolline Vranken, chargé du projet HOME for LESS.

Émission Tendances Première