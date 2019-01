Tendances Première : Transition - L'utilisation de protections hygiéniques jetables - 24/01/2019

Vu d'ailleurs Entre l'impact sur la santé et les conséquences écologiques de l'utilisation de protections hygiéniques jetables, Olivia et Erica, deux Montréalaises décident de développer des sous-vêtements de menstruation lavables et donc durables. Leur boite s'appelle Mme L'Ovary et existe depuis 4 ans. Elles possèdent une boutique en ligne et vendent leurs protections un peu partout dans le monde et beaucoup en Europe. www.mmelovary.com Vu d'ici Stéphanie, maman de 3 enfants, informaticienne de formation se lance à temps-plein dans sa boite "la renarde" depuis un peu plus d'un an. Elle fabrique des alternatives durables aux serviettes hygiéniques mais également à toutes sortes de produits à usage unique comme des lingettes, des mouchoirs, des langes pour bébés, etc... www.larenarde.be

Émission Tendances Première