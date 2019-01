Tendances Première : Transition - My Boo Bike - 22/01/2019

Gérard MUNYANZIZA a une passion dans la vie : le vélo. Il parcourt entre 5.000 et 10.000 km par an. A la recherche d’originalité, il découvre un jour le vélo en Bambou. Aujourd’hui, son rêve c’est de faire la promotion des deux roues fabriquées dans ce un matériau naturel, écologique et robuste. Avec Stéphanie Grosjean.

Émission Tendances Première