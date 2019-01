Tendances Première : Transition - achACT - Actions Consommateurs Travailleurs - 21/01/2019

achACT – Actions Consommateurs Travailleurs veut contribuer à améliorer les conditions de travail et à renforcer les travailleurs dans des secteurs de l'industrie légère largement mondialisés où les femmes constituent la majorité de la main-d'œuvre. À la suite de la catastrophe du Rana Plaza, les syndicats et les défenseurs des droits des travailleuses ont lancé l'ACCORD sur la prévention incendie et la sécurité des bâtiments, un contrat juridiquement contraignant visant à améliorer la sécurité au travail pour les travailleuses de l’habillement au Bangladesh. Grâce à la pression médiatique et militante, 220 marques et détaillants ont signé cet ACCORD avec les organisations syndicales du Bangladesh. Mais aujourd’hui cet ACCORD qui devait être renouvelé fin 2018 est en péril… On en parle avec Caroline Crabbé, attachée de presse.

Émission Tendances Première