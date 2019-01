Tendances Première : TRANSITION - Isabelo et l'Atelier Groot Eiland - 17/01/2019

VU D’AILLEURS Je vous dresse le portrait de Margot Janse (50 ans), chef renommée du monde de la gastronomie, à la tête de la cuisine du Quartier Latin à Cape Town en Afrique du Sud. Son restaurant a reçu de nombreux prix. En 2017, elle décide de se consacrer uniquement à la fondation Isabelo qu’elle a créée en 2009 pour venir en aide aux enfants malnutris qu’elle côtoyait chaque jour dans son quartier. Aujourd’hui elle livre quotidiennement 1500 repas dans différentes écoles de Cape Town et se bat pour récolter des fonds. Elle vient très bientôt en Belgique où elle organise, le 16 février prochain un diner de gala rassemblant 25 des plus grands chefs du monde pour cuisiner un menu dont les bénéfices seront destinés à sa fondation Isabelo. Un événement exceptionnel qui ne fait que confirmer cette mobilisation du monde de la gastronomie pour les enjeux de société. VU D’ICI En studio avec nous, Fanchon Grossen, responsable de l’encadrement de trajet-alimentation durable aux ateliers groot eiland. Groot Eiland se situe à Molenbeek et fait de la réinsertion professionnelle. Le restaurant Bel Mundo constitue une des vitrines principale du projet. Une cantine sociale qui propose une carte réduite à des prix hyper abordables mais qui permet surtout à de nombreuses personnes à se former aux métiers de l’horeca. En plus de cette réinsertion, Bel Mundo lutte contre le gaspillage en récupérant une partie de sa marchandise dans les invendus du Delhaize. Le potager mis en place permet également d’alimenter le restaurant et le magasin bio qui se trouve à quelques pas. http://www.ateliergrooteiland.be/fr/produits/age-bel-restaurant-socialel-mundo/

Émission Tendances Première