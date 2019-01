Tendances Première : Transition - Orig-Ami - 16/01/2019

Nous recevons Xavier van der Stappen, président de l'asbl Cultures et Communications" pour le projet Orig-ami qui propose des abris en carton pliables pour les sans-abris qui pour de nombreuses raisons n'ont pas accès aux refuges. Une belle solution d'urgence pour un homme aux idées foisonnantes et inspirantes et au parcours de vie tout à fait hors du commun. Plus d'infos: http://www.orig-ami.eu

Émission Tendances Première