Tendances Première : Transition - Hack Your Future - 11/01/2019

HackYourFuture est une école de code (fondation) qui enseigne la programmation informatique aux réfugiés. L’objectif est de sensibiliser les étudiants au codage et de les amener à travailler en tant que développeurs de logiciels. On en parle avec Manon Brulard et avec Louise Picot, est animatrice de cours de code.

Émission Tendances Première