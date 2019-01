Tendances Première : Transition - Vervicoop - 09/01/2019

Offrir à tout citoyen l'accès à une alimentation responsable, locale et durable, tel est l'objectif aussi ambitieux que réaliste de la toute jeune coopérative verviétoise Vervicoop. « Super » marché coopératif ouvert tout récemment, le projet citoyen réunit déjà plus de 300 coopérateurs et ne demande que 3 heures par mois et 100 euros pour y avoir accès. Un modèle à observer et à suivre, assurément. Avec Anne Sophie Dekeyser www.vervicoop.be

Émission Tendances Première