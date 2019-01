Tendances Première : Transition - Mixua - 08/01/2019

Une nouvelle année qui commence... le moment de faire le point et de prendre de bonnes résolutions. Et si cette fois-ci, on se penchait sur notre consommation? Mixua croit que nous pouvons tous avoir un impact positif grâce à notre consommation quotidienne, à la fois pour notre santé et pour notre environnement. Malheureusement, il n’est pas facile de savoir par où commencer. Mixua a pour objectif d’aider la communauté dans son cheminement (au sens propre et au sens figuré) à travers un voyage de découverte des meilleures adresses écologiques de Gand, Bruxelles et Anvers. Emilia Cantero est l'invitée de Stéphanie Grosjean.

Émission Tendances Première