Tendances Première : Transition - Le vin du mois - 21/12/2018

A* C'est l'histoire d'une rencontre entre deux amoureux du vin : Geoffroy Van Lede et Eric Boschman. Geoffroy part dénicher des vins plaisir et atypiques et Eric sélectionne lors d'une dégustation à l'aveugle ceux qui seront proposés aux abonnés tous les mois. Le concept est de faire découvrir des vins de petits producteurs indépendants et non distribués dans les grandes surfaces. Malheureusement, en décembre 2017, Geoffroy, le fondateur et le capitaine du Vin du Mois, décède. Alexis, le grand frère de Geoffroy, décide de reprendre le bateau. Depuis lors le projet a évolué. Le Vin du Mois propose exclusivement des vins en agriculture durable : certifiés issus de l'agriculture biologique, ou Terra Vitis. On en parle avec Alexis Van Lede et Gwenaëlle Ninane

