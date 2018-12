Tendances Première : Transition - Les secrets de la Licorne - 17/12/2018

Les secrets de la Licorne (Ker Editions) Jeune licorne et enseignante, Géraldine Remy partage avec ses élèves ses questionnements à propos du changement climatique, des inégalités sociales, de la condition animale… Et si tout était lié ? Comment préserver notre santé sur une planète polluée ? La simplicité volontaire peut-elle rendre heureux ? Elle part alors à la rencontre d’acteurs clés du changement en Belgique et en France.

Émission Tendances Première