Tendances Première : Transition - Vous êtes fantastiques. L'art de trouver vos motivations...

Qu'est-ce qui nous pousse vraiment à nous lever le matin, quelle est notre motivation profonde ? Ou à l'inverse pourquoi arrive-t-il parfois de ne plus trouver de sens à nos actes, à nos choix, à notre vie ? Qu'est-ce qui nous rend unique ? On parlera de destinée aujourd'hui, et du nouveau livre de Jean-Charles della Faille : "Vous êtes fantastiques. L'art de trouver vos motivations profondes pour créer votre cercle vertueux" paru aux Editions L'attitude des héros. Anne Sophie Dekeyser

Émission Tendances Première