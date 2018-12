Tendances Première : Transition - Mamas for Africa - 10/12/2018

Être femme suppose parfois de marquer un pas en arrière. En Europe occidentale, ce recul s’opère le plus souvent sur les échelons d’une carrière. Mais ce n’est rien comparé au sort que subissent les femmes ailleurs dans le monde. Dans l'est du Congo, déchiré par la guerre civile, elles poursuivent leur vie au prix d’énormes sacrifices. Depuis près de vingt ans, l’organisation belge Mamas for Africa soutient les femmes et les filles de l’est du Congo dans leur lutte contre les agressions sexuelles et la misogynie ambiante. Mamas for Africa les aide à devenir fortes et résilientes. On en parle avec Jan Goossens, directeur.

Émission Tendances Première