Tendances Première : Transition - Sisswy - 05/12/2018

Aujourd'hui plus que jamais le consommateur peut opérer des choix d'achat qui ont du sens, des objets réalisés avec talent mais aussi avec amour. Marc Deville, passionné par l'Asie du Sud-Est, importe des objets en bois ou en Bambou comme des nœuds papillon, des lunettes de soleil mais aussi des pailles directement des Philippines, et plus précisément de communautés avec lesquelles il a tissé des liens étroits. Sa façon à lui de rendre hommage au savoir-faire ancestral de ces peuples tout en satisfaisant les attentes à la mode d'aujourd'hui. Plus d'infos: www.sisswy.be

Émission Tendances Première