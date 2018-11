Tendances Première : Transition - « Dans 100 ans tu auras 20 ans… » - 29/11/2018

« Dans 100 ans tu auras 20 ans… » Une vingtaine de personnalités issues du monde culturel, médiatique et économique évoquent l’urgence climatique dans une lettre à leurs arrière-petits-enfants. Une action initiée par l’asbl Groupe One et son partenaire EcoRes. On en parle avec Cordelia Orfinger, directrice de Groupe One et Ecores.

